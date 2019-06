Euro espoirs 2019 – Après la Belgique, la Pologne piège l’Italie

Après avoir battu la Belgique lors du match d’ouverture (3-2), la Pologne a également donné une leçon de réalisme à l’Italie, pays hôte, à Bologne mercredi soir lors de la 2e journée du groupe A de l’Euro espoirs. Les Polonais se sont imposés 0-1 malgré la domination des Italiens. Les solides Polonais ont exploité une de leurs seules occasions de la rencontre à la 40e minute lorsque Krystian Bielik a repris un ballon errant dans le rectangle pour l’envoyer dans le petit filet.

L’Italie a réagi avec une domination territoriale nette mais n’a pas su concrétiser. Une frappe très dangereuse de Chiesa (52e) et une barre de Pellegrini (75e) ont constitué les deux plus grosses opportunités des ‘Azzurrini’.

L’indécision reste donc totale au sein de la poule A. La Pologne est en tête avec 6 points devant l’Italie (3), l’Espagne (3) et la Belgique (0), déjà éliminée vu l’impossibilité de conquérir la première place et de terminer meilleure deuxième parmi les trois poules.

Samedi, la dernière journée opposera l’Italie à la Belgique et la Pologne à l’Espagne.

Source: Belga