Le foie gras bientôt interdit à New York ?

Les New-yorkais devront-ils bientôt faire une croix sur le foie gras ? Après la Californie, New York pourrait devenir le second État américain à interdire le foie gras.

En janvier dernier, la décision de la Cour suprême des États-Unis avait fait grand bruit. Après une bataille judiciaire qui a duré 15 ans, elle a validé l’interdiction du foie gras en Californie. Une première aux États-Unis et peut-être pas une dernière.

Ce mardi 18 juin, plusieurs élus new-yorkais ont défendu une proposition de loi visant à interdire totalement la commercialisation du foie gras dans l’État de New York, sous peine d’une amende de 1.000 $ et d’un an de prison. Si le texte est soutenu par de nombreuses associations de défense des animaux, il fait craindre le pire à l’industrie du foie gras dans la région de New York.

Le chemin pour que la proposition soit adoptée est encore long. Après avoir examiné le texte ce mardi, la commission sanitaire du conseil municipal de New York devra se réunir pour voter. Enfin, dans le cas où la proposition serait adoptée, elle devrait encore être soumise au vote de l’ensemble du conseil municipal. Actuellement, la proposition de loi est soutenue par 24 des 51 élus du conseil municipal de New York.