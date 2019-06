Les Français sont les champions du monde… de l’abandon

Il n’y a pas toujours de quoi être fier d’être champions. Si les Français ont bien deux étoiles sur leur maillot de foot, ils détiennent un autre titre bien plus triste. Avec 60.000 animaux abandonnés chaque été, la France est championne d’Europe des abandons…

Chaque année, à l’approche de l’été, la fondation 30 Millions d’Amis part en campagne pour sensibiliser à l’abandon. Ces dernières années, l’association avait joué la carte de l’émotion avec des clips qui brisaient le cœur. En 2019, 30 Millions d’Amis est parti sur une autre registre avec « We are the Champions ».

Queen cède les droits de « We are the Champions »

Pour réaliser ce clip, la Fondation 30 Millions d’Amis a obtenu l’autorisation d’utiliser le tube mythique de Queen pour « un prix de principe ». « Nous avons eu la chance que Queen nous cède les droits de ce morceau car Brian May, le guitariste du groupe, est un fervent défenseur des animaux. (…) Freddy Mercury était un amoureux des chats, et il en avait huit chez lui », a expliqué Reha Hutin, la présidente de la Fondation.

We are the Champions 🔊 Vidéo choc ! Vous ne devinerez jamais dans quel domaine la France ferait mieux de ne pas être championne cet été…#NONALABANDON 👉 Mobilisez-vous contre ce palmarès de la honte – www.nonalabandon.com[Campagne Fondation 30 Millions d'Amis 2019] Posted by 30 Millions d'Amis (Officiel) on Monday, June 17, 2019

« Le palmarès de la honte »

Sur fond de la chanson « We are the Champions », la vidéo montre des Français abandonner leurs animaux de compagnie. Le clip se termine par une séquence où des personnes tiennent des fumigènes aux couleurs du drapeau français avec la mention « Avec 100.000 animaux abandonnés par an, la France est championne d’Europe de l’abandon ».

« C’est le palmarès de la honte. C’est une campagne électrochoc ! Ça fait 30 ans que l’on redit les mêmes choses chaque été. Il faut taper du poing sur la table et dire ça suffit », a déclaré la présidente de 30 Millions d’Amis. Parmi, les 100.000 animaux abandonnés chaque année en France, 60.000 le sont durant l’été.