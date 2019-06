Une femme agressée à la machette dans son appartement à Charleroi

Trois personnes armées d’une scie et d’une machette ont agressé, dans la nuit de vendredi à samedi, une dame dans son appartement à Charleroi. La police locale de Charleroi a réussi à interpeller deux auteurs. Le troisième individu est quant à lui toujours en fuite, a indiqué le parquet de Charleroi dimanche. Trois individus se sont introduits au domicile de la victime et l’ont sauvagement agressée, armés d’une machette et d’une scie. La victime a été frappée avant d’être blessée à la cuisse par une arme blanche. Les trois personnes s’en sont également prises à un passant dans la rue afin de lui extorquer son téléphone portable. Ce dernier a refusé de céder son téléphone et a également été agressé.

Les deux victimes ont été transférées à l’hôpital pour y être recousus mais leurs jours ne seraient pas en danger. Deux individus ont été interpellés par la police et devront être entendus. Le troisième individu a réussi à prendre la fuite et est toujours recherché.

Source: Belga