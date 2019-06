Un millier de personnes au Brussels Yoga Day dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles

Environ 1.000 personnes s’étaient inscrites pour venir assister ce dimanche entre 10h30 et 12h00 à une grande séance de yoga en plein air, dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Pour la sixième année consécutive, le Brussels Yoga Day a permis à tous ceux qui le désirent d’avoir un aperçu de la pratique du yoga dans le but de motiver le plus grand nombre de personnes à vivre plus positivement. De nombreuses personnes sont arrivées au Parc du Cinquantenaire dimanche matin, tapis de yoga sous le bras, pour vivre une session particulière de relaxation et de méditation, gratuite et en plein air. Les participants, qui avaient dû s’inscrire au préalable, se sont vus offrir un t-shirt et un jus de fruits avant de prendre place en un grand demi cercle face aux arcades du Cinquantenaire.

Une professeure de yoga a ensuite donné les instructions depuis une scène installée face aux élèves du jour, avec musique douce en fond sonore.

Le Brussels Yoga Day était organisé par la sixième année consécutive avec l’ambition de permettre aux gens d’avoir un aperçu de la pratique du yoga pour, peut-être, en faire ensuite au quotidien. En harmonie presque parfaite, les nombreux participants se sont initiés à quelques postures de yoga, à des techniques de relaxation et de méditation, qu’ils pourront reproduire pour gérer le stress quotidien.

Le Brussels Yoga Day se veut un moment de partage et de générosité entre différentes personnes et une bouffée d’optimisme alors que beaucoup tentent à l’heure actuelle de trouver de l’apaisement.

Source: Belga