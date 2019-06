Mondial féminin – Les Etats-Unis battent le Chili et se qualifient

Les Etats-Unis se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du monde de football féminin grâce à leur victoire 3-0 sur le Chili, dimanche, à Paris, dans leur deuxième match du groupe F. Les Américaines, championnes du monde en titre, ont plié la rencontre en première période par Carli Lloyd (11e et 35e) et Julie Ertz (26e).

Lloyd a manqué un penalty en fin de rencontre (81e).

Après leur plantureux succès sur la Thaïlande (13-0) en ouverture, les Américaines comptent 6 points, comme la Suède, victorieuse 5-1 des Thaïlandaises dans l’après-midi.

Etats-Unis et Suède sont assurés de disputer les 8e de finale. Les deux équipes s’affronteront jeudi pour la première place du groupe. Les vainqueurs de groupe et les quatre meilleurs troisièmes avancent au tour suivant.

