Manifestation de diverses associations contre l’arrivée d’ours blancs à Pairi Daiza

L’arrivée d’ours blancs, dès la fin 2019, au parc animalier Pairi Daiza à Brugelette continue à faire débat. Dimanche matin, plusieurs dizaines de manifestants représentant diverses associations de défense des animaux ont manifesté pacifiquement non loin du parc. Initialement prévue le 6 avril mais interdite par le bourgmestre de Brugelette, notamment pour raisons de sécurité, la manifestation des associations contre la venue d’ours blancs à Pairi Daiza s’est tenue, après accord avec les autorités, dimanche matin non loin de l’entrée du parc animalier.

Pour les manifestants, qui étaient quelque 200 dimanche à Cambron (Brugelette), implanter des ours polaires en nos contrées n’est pas naturel pour les animaux. « Notre but premier était d’informer le public », a indiqué Jean-Michel Stasse, président de l’association Wolf Eyes. « Nous sommes conscients que notre action ne suffira pour contrer l’arrivée des ours blancs à Pairi Daiza. Nous avons un autre dossier du même type au Monde Sauvage d’Aywaille. Je milite depuis 8 ans contre la captivité des animaux sauvages et notre association continuera son action dont l’ours polaire est un peu notre emblème. »

Source: Belga