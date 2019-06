Hockey Pro League – Déchirure des ligaments de la cheville pour Nicolas De Kerpel, privé de Final Four

Blessé lors d’un contact avec le gardien Néo-Zélandais à la fin du premier quart-temps du match de Hockey Pro League dimanche à Anvers, le Red Lion Nicolas De Kerpel s’est déchiré les ligaments de la cheville gauche. L’Anversois de 26 ans sera indisponible entre 3 et 5 semaines et manquera ainsi à coup sûr les Final Four de la compétition, qui se déroulera les 28 et 30 juin prochains à Amsterdam. Le champion du monde, déjà mêlé à la construction du premier but des Red Lions lors de leur succès 4-0 face aux Black Sticks, était prêt à inscrire le deuxième à la 14e minute de la rencontre lorsque son débordement fut stoppé net par Richard Joyce, le gardien kiwi. Le joueur de l’Herakles a quitté le terrain sans pouvoir s’appuyer sur le pied gauche et n’est plus remonté sur le terrain.

Les Red Lions ont pour principaux objectifs cette saison « leur » Euro d’Anvers et l’éventuelle double rencontre qualificative pour les JO de Tokyo, si les N.1 mondiaux ne deviennent pas champions d’Europe, fin août sur leurs terres.

Source: Belga