Hockey Pro League – « De bonnes connections qui amènent des goals collectifs », apprécie Maxime Plennevaux

Avec 12 buts inscrits lors de leurs deux derniers matchs, et contre des équipes du top-8 mondial comme l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande, les Red Lions tenteront mercredi contre l’Australie de s’emparer de la première place du 1er tour de la 1re édition de la Hockey Pro League. Assurée de son ticket pour le Final Four d’Amsterdam, fin juin, la Belgique monte en puissance, à l’image de ses attaquants, à nouveau prolifiques dimanche contre les Black Sticks. Le premier but, un ‘tiki taka’ entre Maxime Plennevaux, Nicolas De Kerpel et Sébastien Dockier le finisseur, a surtout marqué les esprits. « J’ai eu une très bonne connection avec Nico qui communique bien dans mon dos. On se trouve facilement et puis on arrive à passer un cran au-dessus de l’adversaire avec des beaux gestes techniques qui amènent des goals collectifs comme ce premier », a expliqué Plennevaux, auteur du deuxième but et de l’assist sur le premier.

« Ce qui est surtout impressionnant, c’est de ne pas prendre de but », a encore réagi le Brabançon, élu homme du match de cette 12e rencontre des Belges par la fédération internationale. « La force de l’équipe, c’est de défendre et c’est cela qui donne de l’énergie pour attaquer. Quand l’on voit le sauvetage de Vincent Vanasch, même si c’était déjà 3-0 pour nous, c’est impressionnant. On va ensuite vers l’avant en jouant dans les espaces et si l’on suit le schéma tactique cela ne reste que bénéfique », a expliqué le Red Lion de 26 ans, qui vient de signer son retour au Léopold après deux années passées à l’étranger, au Polo de Barcelone (Espagne) et à HGC (Pays-Bas).

« On voulait bien sûr aller jusqu’au Final Four, mais maintenant notre objectif est de terminer premiers de ce premier tour. Il nous reste deux matchs pour y arriver et on ne va rien lâcher. On veut continuer à progresser. »

Source: Belga