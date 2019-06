Euro espoirs 2019 – « Nous avions déjà perdu la rencontre avant le repos », pense Dion Cools

Dion Cools, l’auteur du second but belge, enrageait après la défaite 3-2 contre la Pologne lors du match d’ouverture de l’Euro espoirs. « Nous devions gagner ce match et je pense que nous le méritions aussi », a déclaré le défenseur droit. « Tout le monde est très déçu du résultat », a insisté Cools. « Nous devions gagner cette rencontre au vu de son déroulement. Le premier but adverse est tombé beaucoup trop facilement. Cela ne peut pas arriver de cette manière. Après cela, il y a eu quelques doutes dans l’équipe. Nous nous sommes créé des occasions mais nous ne les avons pas concrétisées. Puis, on s’est fait surprendre sur un coup coin et un contre. Nous avons reçu une leçon d’efficacité. La Pologne a également joué très bas après le 2-1. C’était très difficile de passer à travers. Il faudra peut-être travailler ce point. Mais je crois qu’on a perdu la rencontre avant le repos. »

Les deux prochains matchs contre l’Espagne mercredi et l’Italie samedi seront encore plus difficiles. « Effectivement. Mais on ne sait jamais. On pourrait faire un 6/6. En octobre de l’année dernière, nous avons battu l’Italie 0-1 à Udine. On pourrait certainement refaire le même coup mais ce sera difficile. »

Source: Belga