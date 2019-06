Euro espoirs 2019 – L’Italie se joue de l’Espagne dans le match au sommet du groupe A

L’Italie a battu l’Espagne 3 buts à 1 dans le groupe A de l’Euro espoirs (U21), dimanche, à Bologne. Menée après l’ouverture du score de Ceballos (9e), l’Italie a renversé la situation grâce à Federico Chiesa (36e et 64e) et Lorenzo Pellegrini (82e). L’Italie est en tête du groupe avec la Pologne, qui a battu la Belgique (3-2) plus tôt dans la journée. Ce match, entre deux des favoris de la compétition, n’a pas tardé à s’emballer. A la 9e minute, Dani Ceballos envoyait une frappe enroulée des 25 mètres dans la lucarne de Meret.

L’Italie égalisait grâce à Federico Chiesa, l’un des six joueurs de l’effectif italien qui figuraient dans la sélection A de Roberto Mancini lors des deux matchs de qualification à l’Euro joués début juin. L’ailier de la Fiorentina débordait sur la gauche et surprenait le gardien Unai Simón au premier poteau (36e).

La deuxième mi-temps s’ouvrait par une occasion de chaque côté. Chiesa manquait de peu le cadre (50e) alors qu’Oyarzabal voyait Meret s’envoler sur une frappe de l’extérieur de la surface (55e).

Chiesa donnait l’avantage à l’Italie au terme d’une action confuse (64e). A la 82e minute, l’arbitre accordait, après l’intervention du VAR, un penalty pour une faute de Soler sur Pellegrini. Ce dernier, lui aussi membre de l’équipe A, se faisait justice lui-même: 3-1, score final.

En début de soirée, la Belgique s’est inclinée 3-2 face à la Pologne. L’Italie et la Pologne sont en tête du groupe avec 3 points avant de s’affronter mercredi à Bologne (21h00). Les jeunes Diables de Johan Walem et l’Espagne, qui se défieront mercredi à Reggio Emilia (18h30), sont bloquées à 0. Samedi, la Belgique jouera contre l’Italie à Reggio Emilia et l’Espagne rencontrera la Pologne à Bologne. Les deux rencontres commenceront à 21h00.

Le premier de chaque groupe et le meilleur deuxième avancent en demi-finales. Cet Euro est qualificatif pour les Jeux Olympiques. Quatre tickets sont en jeu. Comme aucune équipe anglaise ne participe aux Jeux, si l’Angleterre rejoint les demi-finales, un barrage sera disputé entre les deux autres deuxièmes pour déterminer le dernier qualifié européen.

Source: Belga