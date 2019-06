Euro espoirs 2019 – Le coach de la Pologne: « Nous avions peur de la Belgique »

Le sélectionneur polonais Czeslaw Michniewicz est resté très respectueux envers la Belgique dimanche, même après le match d’ouverture de l’Euro espoirs remporté 3-2. « Nous avions peur des Belges, surtout de leurs ailiers. Mais nous étions très bien préparés », a reconnu le coach. « C’était un match difficile, contre un adversaire solide », a commencé Michniewicz. « J’ai beaucoup de respect pour la Belgique. Nous avons dû revenir dans le match après avoir été menés et nous avons réussi. Notre équipe avait besoin de cette victoire. Nous voulons continuer jusqu’en demi-finale et rester dans ce tournoi le plus longtemps possible. Nous nous sommes très bien préparés, mais il y a encore marge de progression. »

« Nous avions un peu peur de la Belgique », a confié Michniewicz. Elle a des ailiers forts comme Lukebakio, Mbenza et Amuzu. Mais notre mentalité a été excellente. L’équipe se connaît depuis deux ans et tout le monde se comprend. Chaque joueur a fait de son mieux. Après le tirage au sort, nous nous sommes surtout concentrés sur le match d’ouverture contre la Belgique. Nous connaissions très bien l’équipe et ça a payé. »

Source: Belga