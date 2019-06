Classement UCI – Jakob Fuglsang désormais 2e derrière Julian Alaphilippe

Vainqueur de son second Critérium du Dauphiné dimanche, le Danois Jakob Fuglsang (Astana) a grimpé à la 2e place (+1) du nouveau classement mondial des coureurs cyclistes sur route, publié dimanche soir par l’Union cycliste international. Il a dépassé le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), désormais 3e. Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a conservé sa première place. Le champion du monde espagnol Alejandro Valverde est 4e (-) et le Français Thibaut Pinot 5e (+2). Le grand perdant est le Britannique Geraint Thomas, vainqueur l’an dernier du Critérium qui a choisi cette année de courir le Tour de Suisse. Il n’est plus que 15e (-9). Premier Belge Greg Van Avermaet (CCC) est 6e (-1). Oliver Naesen, l’autre Belge dans le Top 10, figure au 9e rang (+1). Deux autres de nos compatriotes se sont illustrés sur les routes du Dauphiné et ont effectué un grand bond au classement : Dylan Teuns est 34e (+17) et Wout van Aert 35e (+9).

Remco Evenepoel, lauréat final du Tour de Belgique, se retrouve au 288e rang en progression de 46 places.

.

Source: Belga