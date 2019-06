Challenge triathlon – Pieter Heemeryck et Sara Van de Vel champions de Belgique de moyenne distance à Grammont

Sara Van de Vel, chez les dames, et Pieter Heemeryck, chez les messieurs, ont été sacrés champions de Belgique de triathlon de moyenne distance au terme de l’étape belge du Challenge Family de Grammont, dimanche en Flandre orientale. Le Louvaniste a remporté la course en bouclant les distances de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied en 3h48:50, tandis que Van de Vel a dû laisser deux concurrentes étrangères terminer devant elle. Heemeryck, en tête de bout en bout, a devancé l’Autrichien Thomas Steger de 1:48 et le Britannique David Bishop de 5:59. Pour le titre national, il s’est montré plus rapide que ses dauphins Tom Mets, 4e de la course à 6:44, et que Pamphiel Pareyn, 5e à 7:06.

Chez les dames, l’épreuve est revenue à l’Allemande Daniela Bleymehl. Comme chez les messieurs, elle n’a laissé à personne prendre l’initiative, devançant au final de 2:16 la Britannique Fenella Langridge et de 5:15 notre compatriote Sara Van de Vel, 3e et sacrée championne de Belgique de moyenne distance. Katrien Verstuyft, 5e à 11:08, et Tine Deckers, 8e à 12:00, ont complété le podium national.

Source: Belga