Le Groenland a perdu deux milliards de tonnes de glace en une journée

Pour la seule journée du 13 juin, le Groenland a perdu 2 milliards de tonnes de glace. Un pic inhabituel mais qui n’est pas sans précédents.

Selon le site Polar Portal repris par CNN, le Groenland aurait perdu ce jeudi 2 milliards de tonnes de glace en l’espace d’une seule journée. Une telle fonte pour une journée du mois de juin est surprenante, étant donné que le pic de fonte a généralement lieu trois semaines plus tard, en plein mois de juillet.

Yesterday (13th June), we calculate #Greenland #icesheet lost more than 2 Gt (2 km³) of ice,, melt was widespread but didn't quite get to #SummitCamp which was just below 0°C

The high melt is unusual so early in the season but not unprecedentedhttps://t.co/Ftg0fkC7AK pic.twitter.com/Y4jQ1FoFRZ

