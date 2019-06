Encore quelques nuages et pluies avant le retour du soleil

Dimanche, les nuages se développeront à nouveau en cours de journée et quelques averses pourront se déclencher par endroits, annonce l’Institut royal de météorologie (IRM).

Le ciel se dégagera progressivement en soirée. Les températures atteindront 18° sur les hauteurs de l’Ardenne, 20° le long du littoral, et 21° à 22° dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré de sud-ouest.

Dimanche soir et dans la nuit, le temps sera calme avec un ciel dégagé à peu nuageux et essentiellement quelques voiles de nuages élevés. Le vent sera faible de sud à sud-est et les températures redescendront entre 9° et 14°.

Le début de la semaine prochaine s’annonce assez beau avec du soleil et une chaleur qui s’intensifiera. L’atmosphère redevient nettement plus instable dès mercredi.