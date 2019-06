Tentez de gagner un Seagate Backup Plus Slim 2To

Backupez l’été 2019!

Perdre ses photos, cela arrive plus vite qu’on ne le pense : l’appareil photo tombe dans l’eau lors d’une excursion en bateau ou est oublié dans la voiture de location après un roadtrip, des pickpockets s’en emparent pendant que l’on déguste un cocktail sur la plage… ou l’on efface accidentellement ses photos sous l’effet d’un coup de soleil attrapé lors d’une promenade un peu trop ensoleillée

Un appareil photo ou un smartphone, cela se remplace, mais les photos de vacances sont à jamais perdues. Or, elles sont le témoin de souvenirs qui ont une grande valeur, parfois même supérieure à celle des choses matérielles.

Par conséquent, n’emportez pas seulement dans vos bagages votre appareil photo, mais aussi le disque dur Seagate Backup Plus Slim 2 To. Il vous garantira des vacances sans soucis !

Seagate Backup Plus Slim 2To

Les nouvelles versions du Backup Plus Slim (1To et 2To) et du Backup Plus Portable (4To et 5To) se présentent toutes deux dans un boîtier en aluminium, haut de gamme, disponible en noir, bleu, rouge et argent. Ces deux appareils proposent désormais une utilisation gratuite d’un an du logiciel Mylio, le meilleur orchestrateur qui soit pour tous vos souvenirs: organisez vos photos à l’aide de l’agenda malin, gérez, partagez et protégez votre galerie personnelle de photos.