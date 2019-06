WRC – Ott Tänak prend le pouvoir au rallye de Sardaigne, Thierry Neuville sixième

L’Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris) a pris la tête du Ralye de Sardaigne, huitième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), lors de la troisième journée, samedi. Tänak a remporté les six spéciales du jour pour détrôner l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe), désormais deuxième à 25.9 de l’Estonien. Le Finlandais Teemu Suninen (Ford Fiesta) est troisième à 42.9 de Tänak. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) occupe la sixième position, à 2:32.4. Septième à la mi-journé à plus de deux minutes de Tänak, Neuville, n’a pas réussi à améliorer sa situation dans la première spéciale de l’après-midi, la 13e en tout, Coiluna-Loelle (14,97 km). Huitième, il concédait 10 nouvelles secondes à Tänak, le plus rapide. Scénario identique dans la spéciale suivante, Monti di Ala’ (28,21 km): le scratch pour Tänak et le huitième temps pour Neuville, à 16 secondes de l’Estonien.

La journée s’est achevée par la spéciale de Monte Lerno (28,8 km). Neuville a cette fois réalisé le troisième chrono, à 5.5 de Tänak. Son retard est désormais de 2:32.4.

« J’attendais plus de cette journée », a commenté Neuville. « La voiture n’a pas fonctionné comme je le voulais. J’ai essayé différents paramètres et testé certaines choses. Nous avons appris certains choses, mais la journée ne s’est pas déroulée comme espéré. »

Le Français Sébastien Ogier, leader au championnat du monde, a pu repartir, mais en WRC2 (avec des pénalités donc) après un bris de suspension la veille qui l’a forcé à se retirer pour la journée. Le sextuple champion du monde vise les points de la Powerstage. Ogier (142 points) est en tête du championnat avec 2 points d’avance sur Tänak et 10 sur Neuville.

Dimanche, trois spéciales sont au programme avant la Power Stage Sassari-Argentiera.

Source: Belga