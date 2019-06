Vincent Kompany veut sortir Anderlecht « de cette situation »

Vincent Kompany sera bientôt confronté à un immense défi en tant que joueur-entraîneur au RSC Anderlecht, après une des saisons les plus faibles de l’histoire du club bruxellois. Après les matchs internationaux contre le Kazakhstan et l’Ecosse, dans le cadre des qualifications de l’Euro 2020, Kompany est parti trois jours avec le RSCA pour Durbuy suivre un « teambuilding », avant de commencer ses vacances après une longue saison avec Manchester City et les Diables Rouges. « On doit former cette unité pour sortir de cette situation », a déclaré Kompany dans un message vidéo samedi.

« Après à mon avis on va créer quelque chose de spécial. Nous sommes venus ici pour renforcer l’esprit d’équipe avec la majorité du staff parce qu’il est important d’apprendre à connaître les gens. La saison dernière a été une saison traumatisante. Non seulement pour le staff, mais aussi pour les joueurs et les supporters. En fin de compte, il est important de communiquer une certaine vision au plus grand nombre de personnes possible. Leur donner le sentiment que nous suivons un plan, une vision et que nous allons sortir de cette situation. C’était mon point de départ et c’était formidable d’avoir tout le monde ici et de voir différents départements parler entre eux de choses dont ils n’avaient jamais parlé auparavant. Améliorons-nous tous ensemble. »

« Pour moi, il était important de voir que les personnes qui ont participé sont toutes reparties d’ici avec un état d’esprit positif. Nous avons encore beaucoup de choses à améliorer, mais ce n’est pas grave. C’est normal. Mais sans une énergie positive, c’est impossible de réaliser quoi que ce soit. Plus que jamais, nous avons réalisé que c’est Anderlecht, c’est nous pour nous. »

Source: Belga