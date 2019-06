Une semaine d’examens estivale

Après les trombes d’eau de samedi matin et un week-end partagé entre nuages et éclaircies sous des températures clémentes, le temps virera au beau et au chaud en début de semaine, selon les prévisions de l’IRM. Lundi, les maxima seront compris entre 21 degrés à la côte ainsi qu’en Hautes-Fagnes et 26 degrés en Campine. Le vent sera faible et une brise de mer s’établira au littoral. Mardi, la journée restera assez ensoleillée malgré des nuages d’altitude. Une averse ne sera toutefois pas exclue sur le relief en fin de journée. Les maxima se situeront entre 21 degrés à la mer et 27 degrés en Campine.

Le lendemain, il fera carrément chaud, le mercure pouvant grimper jusqu’à 30 degrés en Campine. Par contre, le temps sera instable et des averses orageuses pourront éclater en cours de journée. L’atmosphère se rafraîchira à partir de jeudi mais l’instabilité sera encore suffisante pour déclencher des averses voire de l’orage. Les températures ne dépasseront plus les 23 ou 24 degrés.

Vendredi, quelques averses localisées resteront au programme et les maxima avoisineront 21 ou 22 degrés dans le centre du pays. Le temps pourrait ensuite redevenir généralement sec avec des maxima de l’ordre de 23 degrés en début de week-end.

Source: Belga