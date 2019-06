John Wartique au pied du podium en ouverture des 24 Heures du Mans

Quatre pilotes belges étaient engagés dans les deux courses d’ouverture des 24 Heures du Mans, samedi matin en France. John Wartique est celui qui s’en est le mieux sorti avec une 4e place dans le Ferrari Challenge. Venu faire une pige, John Wartique a réussi sa course. Parti 9e, l’ex-pilote GP3 a profité d’un accrochage dans le premier tour pour grimper au 3e rang. Il a finalement perdu une place au fil de la course pour terminer 4e de cette course de 35 minutes. Deux autres Belges étaient engagés dans cette épreuve. Guy Fawe a terminé 19e et Laurent De Meeus 22e, tout en s’imposant dans la classe « S-Am ».

Dans l’autre course d’ouverture, le Road To Le Mans réservé aux LMP3 et GT3, Nigel Bailly était venu préparer sa participation aux 24 Heures du Mans 2020. Accompagné sur une Ligier LMP3 par le Japonais Aoki Takuma et le Français Snoussi Benmoussa, il a terminé à chaque fois 39e des deux courses de 55 minutes prévues le jeudi soir et ce samedi.

Source: Belga