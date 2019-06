European Golden League volley (m) – La Belgique encore battue mais sauvée

L’équipe nationale masculine de volleyball a terminé l’European Golden League par une cinquième défaite en six rencontres, samedi, à Podrad, en Slovaquie. Les Red Dragons (FIVB 12) se sont inclinés 3-1 contre la Slovaquie (FIVB 27), dans le groupe A. Les sets se sont achevés 21-25, 25-22, 25-20, 25-21. Malgré cette défaite, la Belgique a assuré son maintien en Golden League suite à la défaite de la Finlande contre la République tchèque dans le groupe C. Dans l’autre match de la poule, la Lettonie affrontera la Turquie. Au classement du groupe A, la Turquie est en tête avec 15 points, devant la Lettonie (10), la Slovaquie (6) et la Belgique (2). Seul le vainqueur du groupe se qualifie pour le tour final, qui aura lieu à Tallinn en Estonie (21-22 juin).

Le pays le moins bien classé des trois poules descend en Silver League. Il s’agit de la Finlande, qui a perdu toutes ses six rencontres, ne prenant qu’un seul point.

Les Dragons ont débuté leur compétition dans la poule A par une victoire à domicile contre la Slovaquie (3-2), mais ont ensuite aligné cinq revers. La Turquie et la Lettonie sont venus s’imposer en Belgique à chaque fois 1-3. Entre les deux, la Lettonie s’était aussi révélée trop forte (3-1) pour les Belges à domicile. Mercredi, les Red Dragons se sont inclinés 3-1 en Turquie.

Source: Belga