Euro espoirs 2019 – Walem peut compter sur un effectif complet pour le match d’ouverture

Le sélectionneur des espoirs Johan Walem dispose de tous ses 23 joueurs pour aborder le match d’ouverture de l’Euro U21 de football, en Italie et à Saint-Marin, dimanche contre la Pologne. L’effectif complet a participé au dernier entraînement, samedi, au MAPEI Stadium de Reggio Emilia. Dries Wouters s’est également entraîné une première fois. Le médian du Racing Genk est arrivé vendredi en Italie pour remplacer Jordi Vanlerberghe (Ostende), blessé.

Avant le début de la préparation, deux joueurs clés de l’équipe, Zinho Vanheusden (Standard) et Landry Dimata (Anderlecht), ont dû déclarer forfait, tous deux en raison d’une blessure au genou. Obbi Oularé (Standard) et Manuel Benson (Mouscron) ont effectué la préparation à Tubize, mais ont été écartés de la sélection définitive de 23 joueurs « car ils n’étaient pas prêts à cent pour-cent. Dion Cools (Club Bruges), aux prises avec une fracture de la mâchoire, et Orel Mangala (Hambourg), qui souffre de la cuisse, figurent dans la sélection et se sont entraînés avec le groupe.

L’Euro des Diablotins débutera dimanche par un duel contre la Pologne. La semaine prochaine, ils auront face à eux l’Espagne (mercredi) et l’Italie (samedi). Les trois vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième avancent en demi-finales. Quatre tickets olympiques sont en jeu durant cet Euro. Si l’Angleterre, qui n’aligne pas d’équipe aux Jeux, se hisse en demi-finale, un barrage sera organisé entre les deux autres troisièmes.

Source: Belga