Euro espoirs 2019 – Nordin Jackers: « Contre la Pologne, ce ne sera pas un match de tout ou rien »

Nordin Jackers s’est adressé à la presse samedi, un jour avant le match d’ouverture des Diablotins à l’Euro espoir de football en Italie et à Saint-Marin (16-30 juin). Le gardien de Genk est heureux que le tournoi commence enfin et s’attend à un match difficile contre la Pologne. « Les deux équipes se seront bien analysées l’une l’autre. Ce sera dur contre dur », a dit sobrement Jackers. « Tout le groupe attend avec impatience le premier match », a commencé Jackers. « L’ambiance est bonne, mais il est temps maintenant de commencer. Nous avons analysé l’adversaire en profondeur. La Pologne est une équipe bien organisée, forte physiquement et collectivement, avec un attaquant, Dawid Kownacki qui a le sens du but. Mais finalement, on ne regarde pas vraiment ça. Nous allons jouer notre propre jeu et espérer un bon résultat. Les joueurs absents comme Zinho Vanheusden et Landry Dimata nous manqueront, mais nous avons confiance en chaque joueur de la sélection. »

Le sélectionneur Johan Walem a souvent qualifié le match contre la Pologne de « match crucial ». Jackers n’est pas allé si loin. « Pour moi, ce n’est pas un match de tout ou rien. Nous regarderons le tournoi de match en match. Nous commencerons par la Pologne, puis nous regarderons plus loin. »

Pour Jackers, les trois matchs de groupe disputés dans le stade Mapei de Sassuolo, club de la Serie A, sont un peu spéciaux. Le gardien a fait ses débuts professionnels avec Genk dans ce stade, lors du match d’Europa League contre Sassuolo (0-2 en décembre 2016.). « C’est un peu spécial en effet. Mais c’est surtout un beau souvenir. Ce sera un autre match dimanche, dans un autre tournoi. En fait, cela ne compte pas vraiment. »

La Pologne a sélectionné Jakub Piotrowski, le milieu de Genk et donc équipier de Jackers. Les deux gars se sont évidemment un peu taquinés ces derniers mois. « Nous avons rigolé avec Kuba après le tirage au sort. Vous savez bien, dans ces cas-là, on se taquine et on se défie les uns les autres. Mais sur le terrain, ce sera difficile. Ces derniers jours, nous nous sommes isolés et il n’y a eu aucun contact. »

Jackers et Kuba seront-ils encore équipiers la saison prochaine. On peut en douter car le gardien a déjà annoncé qu’il n’avait pas l’intention de chauffer le banc la saison prochaine. « Mais je n’ai pas du tout cela en tête pour le moment. Seul le collectif compte. On verra ce que l’avenir nous réserve après le tournoi », a conclu Jackers.

Source: Belga