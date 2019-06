Voici comment nettoyez minutieusement votre ordinateur

Tout comme vous faites réviser votre voiture au garage, il est judicieux d’entretenir régulièrement votre ordinateur, tant d’un point de vue physique que numérique. Pourtant, nombreux sont ceux qui négligent d’effectuer cette tâche et ne savent d’ailleurs pas comment s’y prendre. Grâce aux conseils suivants, votre ordinateur restera puissant et apte à repartir pour une autre année de bons et loyaux services.

Poussière

Votre ordinateur est équipé de plusieurs ventilateurs, qui garantissent la fraîcheur de tous les composants. Malheureusement, ils absorbent aussi beaucoup de poussière, qui s’accumule et ralentit le fonctionnement de la machine ou l’endommage considérablement.

Arrêtez complètement l’ordinateur, déconnectez-le du réseau électrique et ouvrez les panneaux latéraux. Avec l’aspirateur réglé sur la puissance la plus basse, vous pouvez éliminer délicatement la plupart des poussières. Pour les petits recoins, vous pouvez utiliser une boîte d’air comprimé (disponible dans les magasins d’informatique ou de bricolage). Assurez-vous que les ventilateurs de votre carte graphique et de votre processeur soient exempts de poussière.

Nettoyage

Tout comme vous nettoyez parfois votre espace de stockage, vous devez de temps à autre supprimer de votre disque dur tous les fichiers dont vous n’avez plus besoin. Faites une sélection rigoureuse de vos photos de vacances d’il y a dix ans, voyez quels programmes et documents vous n’utiliserez plus jamais, videz la corbeille et supprimez tous les fichiers placés deux fois sur le même disque.

Avec un programme tel que CCleaner , le nettoyage de votre ordinateur devient un jeu d’enfant. Cet outil pratique recherche tous les fichiers inutiles, dupliqués, inutilisés ou non valides. Ensuite, vous pouvez très aisément supprimer ces données.

Lorsque vous êtes débarrassé des vieux fichiers, le moment est venu de mettre de l’ordre. Le bureau et le dossier où sont stockés vos téléchargements sont généralement très désorganisés. Si vous souhaitez toujours utiliser les fichiers qu’ils contiennent, classez-les dans les dossiers « Images » ou « Vidéos ». Sinon, il est préférable de les supprimer.

Gestion de la sauvegarde

Maintenant que tous vos fichiers inutiles ont été supprimés et que tous les autres sont bien ordonnés, c’est le moment idéal pour effectuer une sauvegarde complète de votre ordinateur ! Le Seagate Backup Plus Slim , un disque dur compact doté d’un vaste espace de stockage de 2 téraoctets, est un espace de sécurité idéal à cet effet.

Concrètement, 2 téraoctets représentent un demi-million de chansons, 320.000 photos ou plus de 240 de vidéo de la plus haute qualité. Ainsi, en plus de la sauvegarde, vous aurez de la place pour les fichiers que vous n’utilisez plus mais dont vous ne souhaitez pas encore vous séparer.