Un moyen efficace pour ne plus jamais perdre ses photos et vidéos de vacances

L’été est à notre porte, il est temps de recharger nos batteries en passant de bonnes vacances ! Que vous souhaitiez profiter du soleil en Turquie ou faire un citytrip à Barcelone, vous ferez sans aucun doute un nombre infini de photos et de vidéos. Les images de vacances sont en effet les témoins de merveilleux souvenirs qu’il serait désastreux de perdre. Dans cet article, nous vous donnons un conseil ultime pour éviter une telle catastrophe : effectuez une sauvegarde en temps voulu.

Perdre ses photos, cela arrive plus vite qu’on ne le pense : l’appareil photo tombe dans l’eau lors d’une excursion en bateau ou est oublié dans la voiture de location après un roadtrip, des pickpockets s’en emparent pendant que l’on déguste un cocktail sur la plage… ou l’on efface accidentellement ses photos sous l’effet d’un coup de soleil attrapé lors d’une promenade un peu trop ensoleillée.

Un appareil photo ou un smartphone, cela se remplace, mais les photos de vacances sont à jamais perdues. Or, elles sont le témoin de souvenirs qui ont une grande valeur, parfois même supérieure à celle des choses matérielles. Mais grâce à cette astuce, vous pourrez partir en vacances l’esprit tranquille.

Une sauvegarde pendant le voyage

Il peut sembler fastidieux d’effectuer une sauvegarde pendant le voyage, mais avec le disque dur Seagate Backup Plus Slim 2 To, vous pouvez en un rien de temps créer une copie de vos images de vacances préférées. Il vous suffit de connecter le disque dur externe à votre ordinateur portable, et la sauvegarde s’effectue en un clic. Le disque Seagate Backup Plus Slim 2 To vous permet même de planifier des sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Cela prend donc un minimum de temps. Et grâce à la taille réduite du disque dur externe, vous n’avez même pas à sacrifier beaucoup d’espace dans votre valise. Pratique, n’est-ce pas ?

Une bonne structure

Avant de faire une copie de toutes vos photos, il convient de réfléchir à la structure de votre sauvegarde. Vous pouvez organiser les dossiers de photos de deux manières différentes : utiliser soit la date soit le lieu du voyage. Il est également judicieux de nommer vos photos de manière appropriée. Souvent, un nom est automatiquement attribué à chaque photo, tel que DSC_001 ou IMG01.jpg. Mais si vous devez ensuite rechercher une photo spécifique, cela peut vous prendre des heures. Veillez donc à nommer la photo à l’aide du nom du lieu, l’année et un numéro, tel que Turquie-2019-001.

Par conséquent, n’emportez pas seulement dans vos bagages votre appareil photo, mais aussi le disque dur Seagate Backup Plus Slim 2 To. Il vous garantira des vacances sans soucis !