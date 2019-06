Gagnez ce disque dur pour stocker toutes vos photos et vidéos de vacances

Vous en conviendrez, de nos jours, on fait des photos et des vidéos de tout et de rien. De sa famille et de ses amis, de ses repas, de ses vacances, de ses animaux chéris et même de ses muscles à la salle de sport. Mais une absence de vigilance risque d’entraîner la perte immédiate de tous ces précieux souvenirs. C’est la raison pour laquelle Seagate offre pas moins de dix disques durs externes, qui vous permettront d’effectuer une sauvegarde en toute sécurité afin de pouvoir consulter ou partager comme bon vous semble les photos qu’ils contiennent.

Seagate, leader mondial du stockage de données, entend faciliter la gestion d’un grand nombre de photos, vidéos et fichiers dispersés sur les téléphones, tablettes et ordinateurs portables. C’est pourquoi l’entreprise a conçu une série de disques portables de haute qualité, dont le disque Seagate Backup Plus Slim 2 To.

Un design exceptionnel

Le Backup Plus Slim 2 To se distingue notamment par son magnifique design. Grâce à sa taille compacte, il s’intègre parfaitement dans votre sac ou votre valise pour ordinateur portable et vous n’avez pas à vous soucier de la capacité de stockage. Le disque est doté d’une très belle finition grâce à sa solide coque en aluminium. Vous pouvez choisir entre quatre couleurs tendance : bleu, rouge, noir et argenté.

Retravaillez et organisez vos photos

Pour couronner le tout, vous bénéficiez également de la formule Adobe Creative Cloud de deux mois et d’un abonnement Mylio de 12 mois. Vous pourrez ainsi aisément modifier, organiser, enregistrer et partager vos photos en pleine résolution. Vos clichés pourront être retravaillés avec l’interface puissante et conviviale de Lightroom CC et Photoshop CC.

Si ce petit bijou vous fait envie, participez à notre concours. Seagate offre en effet dix disques durs externes, que vous pouvez facilement remporter en répondant correctement à ces questions.