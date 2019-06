Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Bosco (réf. 15941)

J’attendais la mort dans un centre d’abattage mais heureusement, on m’a sorti de cet horrible endroit. Je réside maintenant dans une famille d’accueil en Espagne. Je suis un beau petit bonhomme gentil et sociable, tellement heureux et reconnaissant d’avoir été sauvé ! Je vous rendrai heureux et inversement!

Sexe Mâle Age 5 ans Race Croisé Taille 30 cm Pelage poils courts Poids 7 kg

Lady Macbeth Niebla (réf. 16038)

Je suis une belle et grande dame élégante aux allures très dignes. Je suis tendre de nature, très sociable, gaie et gentille avec tout le monde. De mon côté Matin, j’ai un caractère très doux, très docile et j’aime beaucoup les promenades. Si vous êtes à la recherche d’un bon et grand chien, je suis la candidate idéale !

Sexe Femelle Age 2 ans Race Mastin espagnol Taille 70 cm Pelage Poils courts Poids 30 kg

Walter (réf. 16052)

Wanda, ma maman est l’un des Bergers sauvages de La Cala. Elle a été capturée et mise en sécurité au refuge, avec ses 7 chiots. Je suis l’un d’eux. Je suis, comme ma race me caractérise, intelligent et docile, énergique et joueur. Un petit amour à la recherche du bonheur, dans un foyer aimant, pour toute ma vie !

Sexe Mâle Age 4 mois Race Croisé berger allemand Taille 30 cm Pelage Poils courts Poids 5 kg

Vous êtes intéressé par Bosco, Lady Macbeth Niebla, Walter ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr