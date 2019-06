L’été aux pieds

La saison des festivals a officiellement commencé et les vacances d’été sont à nos portes. Votre armoire à chaussures est-elle déjà prête pour les barbecues avec les amis et la famille, le mariage d’un collègue, une fête d’anniversaire dans un parc et, bien évidemment, les festivals de l’été? Laissez libre cours à votre imagination, l’été 2019 sera (espérons-le) chaud et le plus fou possible!

TIP

Une paire de baskets blanches reste tout simplement la règle de base pour votre dressing. Sous une robe longue, avec un jean ou un joli short à fleurs.