L’opposition iranienne dans les rues de Bruxelles samedi

L’opposition iranienne manifestera samedi dans les rues de Bruxelles contre le régime iranien mais aussi pour appeler l’Union européenne à mener une politique plus ferme à l’égard des dirigeants de la République islamique. Plusieurs personnalités politiques européennes participeront à cette marche qui doit donner le coup d’envoi à une série de manifestations de l’opposition iranienne à travers le monde, indique vendredi le conseil national de la résistance iranienne (CNRI) qui regroupe plusieurs mouvements d’opposition au régime iranien. Le CNRI espère que des milliers d’Iraniens participeront à la marche qui doit également être considérée comme une manifestation de soutien au peuple iranien.

« Nous voulons soutenir le peuple iranien dans sa lutte pour la démocratie et les droits humains mais aussi contre l’oppression, la course aux armements, la prolifération nucléaire et l’islam radical », explique Shahin Gobadi, porte-parole du CNRI.

La marche partira du rond-point Schuman et plusieurs personnalités devraient y prendre part. L’ancienne candidate à la présidentielle et otage colombienne Ingrid Betancourt a ainsi annoncé sa présence de même que l’ancien ministre italien des Affaires étrangères Giulio Terzi. Les organisateurs de la marche ont également annoncé la présence de plusieurs personnalités belges et européennes sans plus de précisions toutefois.

La manifestation de samedi marque le début d’une série de marches de protestation. Une deuxième manifestation aura ainsi lieu le vendredi 21 juin à Washington DC. Suivront ensuite, Berlin, Stockholm et Londres.

Source: Belga