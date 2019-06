Le MR dénonce la précipitation et met en garde contre des majorités asymétriques

Le MR a dénoncé vendredi la « précipitation » avec laquelle le PS entame des négociations avec DéFI et Ecolo en vue de constituer une majorité à Bruxelles. Selon les libéraux francophones, qui semblent promis à une législature supplémentaire dans l’opposition, la mise en place de majorités asymétriques entre les différents niveaux de pouvoir sera source de conflits. « Le PS ouvre la porte à des majorités asymétriques et à des conflits, alors qu’il importe de coopérer pour relever les défis socio-économiques et climatiques, notamment en termes de mobilité », estiment les présidents du parti et de la régionale bruxelloise, Charles Michel et Didier Reynders, ainsi que la cheffe de groupe au parlement régional, Françoise Schepmans.

« Bruxelles mérite en effet un projet solide, qui nécessite des collaborations renforcées avec les autres niveaux de pouvoir, avec un objectif de cohérence. Cette précipitation ajoute donc des difficultés aux difficultés », estiment-ils en lançant un appel au sens des responsabilités.

Le MR réclame également plus de transparence. « Quel est le projet qui servira de base de départ aux discussions? » demandent-ils. « Les Bruxelloises et Bruxellois ont le droit de savoir quels sont les points de convergence entre les trois partis ».

Source: Belga