Enfant tué à Lorient: la passagère de la voiture mise en examen et écrouée

La passagère de la voiture qui a tué un enfant de neuf ans dimanche à Lorient (Bretagne, France) a été mise en examen pour non-assistance à personne en danger et placée en détention provisoire vendredi soir, a annoncé le parquet. La jeune femme de 21 ans « a été mise en examen par le juge d’instruction du chef de non-assistance à mineurs de moins de 15 ans en danger puis écrouée », a précisé la procureure de Lorient Laureline Peyrefitte dans un communiqué de presse.

Un délit puni d’une peine maximale de sept ans de prison tandis que le conducteur du véhicule, actuellement en fuite, risquerait dix ans d’emprisonnement. Âgé de 20 ans, cet homme, déjà connu pour des faits de conduite sans permis et d’infraction à la législation sur les stupéfiants est décrit dans un appel à témoins comme mesurant 1,80m, de « corpulence normale, de type eurasien, teint mat, cheveux noirs ».

Recherchée elle aussi depuis dimanche, la passagère a mis elle-même un terme à sa cavale mercredi soir. Elle a été arrêtée par les forces de l’ordre après s’être présentée spontanément chez un habitant de Caudan (Morbihan).

A l’issue de sa garde à vue, elle a été présentée vendredi après-midi au parquet de Lorient, qui a ouvert une information judiciaire pour « homicide involontaire aggravé », « blessures involontaires aggravées », « conduite sans permis en récidive », et « défaut d’assurance et de refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui ».

Un autre enfant, âgé de sept ans, cousin de la première victime, a également été gravement blessé dans l’accident. Il est toujours hospitalisé et son pronostic vital était « réservé » jeudi, selon la procureure.

L’accident est intervenu dimanche à Lorient après un refus d’obtempérer alors que le véhicule était suivi à distance par la gendarmerie. Le véhicule, qui circulait à vive allure sur la voie réservée aux bus, a percuté dans un premier temps une autre voiture en sortie de rond-point, sans faire de blessé, avant de faucher sur un trottoir les deux enfants, deux cousins d’origine turque.

