Consultations bruxelloises – Z. Khattabi ne s’inquiète pas outre mesure des réserves d’avant négociations de l’Open Vld

La co-présidente d’Ecolo Zakia Khattabi, mandatée comme Alain Maron, pour participer aux négociations en vue de la formation d’un gouvernement en Région bruxelloise ne se montre pas inquiète, outre mesure, des réserves de l’Open Vld à propos de l’ouverture de négociations sans le MR. Les informateurs socialistes Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort ont proposé vendredi matin à Ecolo et à DéFI de prendre part à des négociations en vue de la formation d’une coalition en Région bruxelloise, ce que ces deux formations ont accepté.

Le chef de file Open Vld à la Région bruxelloise, Guy Vanhengel a pour sa part une nouvelle fois demandé vendredi en fin de matinée, aux informateurs socialistes francophones de temporiser avant d’ouvrir les négociations avec Ecolo et DéFI, afin d’inclure le MR.

Informée de cette demande formulée via les médias sociaux, Laurette Onkelinx a refusé poliment mais clairement d’y donner suite, par respect pour Bruxelles, Région à part entière, comme les autres.

Interrogée à ce propos à l’issue du vote des membres du Conseil de fédération d’Ecolo, Zakia Khattabi n’a pas semblé voir dans la demande des libéraux flamands un obstacle insurmontable pour la négociation. « Ils ont été associés aux commandes de la Région bruxelloise durant quinze ans sans le MR », s’est-elle plu à rappeler.

Source: Belga