Onkelinx et Vervoort proposent à Ecolo et DéFI de négocier pour Bruxelles

Les informateurs bruxellois Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort (PS) ont décidé de proposer à Ecolo et DéFI d’entrer en négociations en vue de former un gouvernement en Région bruxelloise, sur base d’une lettre d’intention qu’ils leur ont transmise.

En cas de feu vert, Rudi Vervoort endossera la vareuse de formateur aux côtés d’un(e) alter ego néerlandophone. Laurette Onkelinx deviendra négociatrice pour le PS. Le trio de partenaires néerlandophones potentiels est déjà connu depuis plusieurs jours. Il s’agit de Groen, de l’Open Vld et de one.brussels. La Wallonie et la Flandre sont toujours actuellement en phase exploratoire.

Sous réserve d’un feu vert des écologistes et de la formation amarante, les négociations bruxelloises pourraient formellement démarrer autour du 24 juin. Les prochains jours seront consacrés à des réunions de groupes techniques pour permettre à chacune des délégations de partir sur un pied d’égalité au niveau des informations sur l’état de la Région.

De l’aveu des deux chefs de file socialistes, le choix des Verts s’imposait en raison du message de l’électeur qui en a fait la deuxième formation à Bruxelles. DéFI a été préféré à d’autres pour des raisons programmatiques, mais aussi parce que la formation amarante a activement contribué, durant la législature sortante, à la stabilité politique de la Région bruxelloise en refusant d’entrer dans le basculement de majorité qui lui avait été proposé au niveau francophone.

Le PTB a été écarté en raison de son exigence de départ d’inclure le PVDA dans les discussions, ce que les négociateurs flamands ont refusé de faire de leur côté. Le cdH a lui-même souhaité entrer en cure d’opposition.

« Pour le MR, nous remercions Charles Michel et Didier Reynders avec lesquels nous avons eu un échange respectueux sur le fond. Mais nous avons dit que nous jouerions cartes sur table et que nous rechercherions la formule la plus progressiste possible », a ajouté Laurette Onkelinx.

DéFI est d’accord

Le président de DéFI, Olivier Maingain, a répondu favorablement à cette invitation. « Nous avons répondu favorablement. Je me réjouis que nous puissions envisager une majorité stable sans la N-VA et sans le PTB », a expliqué M. Maingain à son arrivée au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour M. Maingain, l’exemple donné par les partis à Bruxelles peut être utile à l’avenir du pays. L’objectif principal de DéFI sera de permettre à la Région bruxelloise de soutenir l’activité économique, la création d’emplois et la formation professionnelle, dans la lignée du travail accompli sous la précédente législature par les ministres bruxellois DéFI Didier Gosuin et Cécile Jodogne.

Le MR parle de « précipitation »

Le MR a dénoncé la « précipitation » avec laquelle le PS entame des négociations avec DéFI et Ecolo. Selon les libéraux francophones, qui semblent promis à une législature supplémentaire dans l’opposition, la mise en place de majorités asymétriques entre les différents niveaux de pouvoir sera source de conflits.

« Le PS ouvre la porte à des majorités asymétriques et à des conflits, alors qu’il importe de coopérer pour relever les défis socio-économiques et climatiques, notamment en termes de mobilité », estiment les présidents du parti et de la régionale bruxelloise, Charles Michel et Didier Reynders, ainsi que la cheffe de groupe au parlement régional, Françoise Schepmans.

« Bruxelles mérite en effet un projet solide, qui nécessite des collaborations renforcées avec les autres niveaux de pouvoir, avec un objectif de cohérence. Cette précipitation ajoute donc des difficultés aux difficultés », estiment-ils en lançant un appel au sens des responsabilités.