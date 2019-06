Missy Elliott au panthéon des auteurs

L’artiste américaine Missy Elliott est devenue la première rappeuse intronisée au panthéon des auteurs de chansons, le Songwriters Hall of Fame, au sein d’une promotion qui comptait également le chanteur folk Yusuf (Cat Stevens).

En larmes, Melissa Elliott, son vrai nom, a reçu son prix des mains de Queen Latifah, l’une des grandes pionnières du rap issue de la génération ayant précédé la sienne.

Avant la remise de cette récompense, le Songwriters Hall of Fame avait diffusé une vidéo de Michelle Obama qui rappelait qu’elle était fan de la rappeuse originaire de Virginie, âgée de 47 ans.

Avant Missy Elliott, deux autres rappeurs, Jermaine Dupri (2018) et Jay-Z (2017), avaient déjà été élus au panthéon des auteurs de chansons.

Missy ‘Misdemeanor’ Elliott, son nom de scène, a d’abord connu le succès en tant que productrice et auteure pour d’autres artistes, avant de lancer sa carrière solo.

En compagnie du producteur Timbaland, qui a façonné une partie du son hip hop et R&B des années 1990, elle a ainsi travaillé pour Aaliyah et Destiny’s Child.

Toujours en collaboration avec Timbaland, elle a publié son premier album « Supa Dupa Fly » en 1997, avec le titre « The Rain » qui allait la propulser dans le gotha du rap américain.

Les albums et les tubes se sont enchaînés au tournant des années 1990, avec « Work It », « Hot Boyz » ou « Get Ur Freak On », très souvent avec des invités prestigieux.