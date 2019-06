Les pères de familles commencent à s’afficher sur Instagram

Le Huffington Post a pointé cette semaine un nouveau phénomène touchant Instagram alors que se profile la fête des pères en France. A l’instar des influenceuses mode ou des conseils de mamans, ce sont les papas qui commencent à se mettre en scène et à s’exprimer sur le sujet.

De plus en plus de pères de famille ont en effet décidé de partager leurs quotidiens en mode Insta.

« Les profils Instagram des papas participent à communiquer sur le fait qu’ils sont aussi attentifs à l’éducation de leurs enfants qu’une maman », explique ainsi Florence Dupont, directrice générale adjointe de l’agence Influence4You, interrogée par Le Huffpost.

Ils sont en effet de plus en plus de pères à profiter pleinement de leurs congés de paternité en France, et ils souhaitent ainsi partager leur expérience et montrer leur rôle dans l’éducation des enfants.

Plus prompts à poster sur le sport, la cuisine ou les vacances, les voilà donc à évoquer leur vie de famille, comme ce (très musclé) Rémi Ragnar dont le compte est suivi par près de 147.000 personnes.

Parmi ces abonnés, une majorité de femmes. « Elles les suivent par curiosité, pour avoir les conseils d’un homme sur la paternité pour ensuite les transmettre à leur mari », ajoute Florence Dupont. « Ça change un peu l’image que l’on a des papas. Oui, ils emmènent aussi leurs enfants au parc, ils s’occupent d’eux, ils passent du temps avec eux.”

Le HuffPost cite également le compte de Samuel et Gaspard (75.500 abonnés pour seulement 13 publications), mari et fils de la YouTubeuse lifestyle ‘Je ne suis pas jolie’ (999.000 abonnés). Il serait en effet suivi à 37% par des femmes âgées entre 18 et 24 ans contre à peine 4% pour les hommes, tandis que le ratio passe à 38-6 pour la tranche d’âge 25-34 ans. Des comptes qui commencent donc à plaire aux marques.