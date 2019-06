Une journée dédiée au yoga grâce au Brussels yoga day

Les bienfaits du yoga ne sont plus à démontrer, à tel point que l’on a dédié à cette pratique une journée internationale chaque 21 juin. C’est à cette occasion, et pour la 6e année consécutive, qu’a lieu ce samedi au parc du Cinquantenaire : le Brussels Yoga Day.

Il n’y a pas qu’à Bruxelles que la population sera amenée, gratuitement, à profiter d’une séance de yoga. Dans d’autres grandes villes telles que New York, Berlin ou Londres, cette journée consacrée à la détente et au bien-être est aussi organisée. Il faut dire que depuis 2014, à l’initiative du premier ministre indien Narendra Modi, l’assemblée générale de l’Onu a adopté une résolution invitant à célébrer la journée du yoga, et permettre ainsi de « faire connaître les bienfaits de la pratique du yoga ».

Les bienfaits

Pourquoi le yoga ? Cette pratique est bien plus qu’une activité physique. Elle permet de réduire le stress, d’améliorer la respiration et le souffle, de se relaxer,… Mais pas seulement ! Le yoga peut également avoir des effets plus vastes : il nous permet d’être en harmonie avec la nature et le monde qui nous entoure.

A Bruxelles, demain, ce sont des milliers de participants, qu’ils soient initiés ou non à la pratique, qui profiteront non seulement de la session de yoga géante mais également de séances de méditation, d’ateliers détox,… Des initiations pour les enfants sont également prévues. Soit une journée entièrement dédiée au bien-être et à la détente. Le bonheur !

Parc du Cinquantenaire face aux Arcades – 10h30

Maïté Hamouchi