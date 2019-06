Pierre-Jean Chalençon viré de « Danse avec les stars »

Le collectionneur payerait son passage dans l’émission « Touche pas à mon poste » il y a quelques jours. « Je suis victime de la guerre entre TF1 et mon ami Cyril Hanouna, » a-t-il notamment déclaré.

Pierre-Jean Chalençon ne fera finalement pas partie du casting de la nouvelle saison de « Danse avec les stars. » Celui qu’on a l’habitude de voir dans l’émission « Affaire conclue » avait pourtant annoncé le 11 juin dernier dans TPMP qu’il faisait bel et bien partie du casting. « C’est un challenge que je me suis lancé. Je danserai avec qui voudra danser avec moi. Je signe le contrat cette semaine, » détaillait notamment le collectionneur. Par la suite, Cyril Hanouna a expliqué que son « ami » présenterait une nouvelle chronique dans son émission.

Une nouvelle qui n’a apparemment pas plu à TF1, qui a décidé de virer Pierre-Jean Chalençon. « Comme je l’avais annoncé il y a quelques heures, je suis victime de la guerre entre TF1 et mon ami Cyril Hanouna… Je suis débarqué de Danse avec les stars. Pas grave pour moi et plus grave pour eux ! », a-t-il notamment déclaré sur Twitter.

Quelques heures plus tard, il remerciera Cyril Hanouna, cette « belle personne » et son « ami fidèle, » pour « son soutien. » Il a également annoncé tenir une conférence de presse la semaine prochaine pour clarifier la situation.