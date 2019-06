Tensions dans le Golfe – Les Etats-Unis accusent l’Iran d’être « responsable » des attaques en mer d’Oman

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a accusé l’Iran d’être « responsable » des attaques menées jeudi contre des pétroliers en mer d’Oman. « Le gouvernement des Etats-Unis estime que la République islamique d’Iran est responsable des attaques de ce jour en mer d’Oman », a-t-il dit devant la presse à Washington. Il a évoqué, à l’appui de ses accusations, des informations récoltées par les services de renseignement, « les armes utilisées », les précédentes attaques contre des navires également imputées par Washington à Téhéran, et le fait qu’aucun des groupes alliés de l’Iran dans la région n’ait les moyens d’atteindre « un tel niveau de sophistication ».

Il a estimé que l’Iran voulait empêcher le passage du pétrole par le détroit d’Ormuz.

Deux tankers, norvégien et japonais, ont été la cible jeudi d’une attaque en mer d’Oman, en plein Golfe, une région déjà sous tension du fait de la crise entre les Etats-Unis et l’Iran.

Pour Mike Pompeo, les actes attribués par les Etats-Unis aux autorités iraniennes dans la région « représentent une menace claire pour la paix et la sécurité internationales, une attaque flagrante contre la liberté de navigation et une escalade des tensions inacceptable de la part de l’Iran ».

source: Belga