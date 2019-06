Si la N-VA abandonne l’institutionnel, « cela peut être un autre univers »

Le parti socialiste ne ferme plus nécessairement la porte à une discussion au fédéral avec la N-VA si elle peut permettre une augmentation du pouvoir d’achat des citoyens et un renforcement de la protection sociale, a laissé entendre jeudi le président du PS Elio Di Rupo, invité de Matin Première (RTBF). Former un gouvernement fédéral « sans avoir à traiter de questions institutionnelles, cela peut être un autre univers », a indiqué M. Di Rupo. Durant la campagne électorale, le PS et la N-VA s’étaient lancé des exclusives rendant impossible un gouvernement fédéral avec ces deux formations. Or, PS et N-VA demeurent les premiers partis, les nationalistes au nord du pays, les socialistes au sud. « Je prends acte de la réalité politique à l’issue des élections. Je ne suis pas en train de lancer des exclusives », a indiqué jeudi M. Di Rupo, renvoyant au travail réalisé par les deux informateurs royaux Didier Reynders et Johan Vande Lanotte.

Source: Belga