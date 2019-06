Kimmer Coppejans qualifié pour les quarts de finale à Lyon

Kimmer Coppejans s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Lyon, un Challenger sur terre battue doté de 92.040 euros, jeudi en France. L’Ostendais, 166e mondial et tête de série N.11, a battu en 8e de finale le Portugais Pedro Sousa (ATP 124), tête de série N.5, en deux sets 6-2, 6-3 et 1h02 de jeu. Kimmer Coppejans , qui était exempté de 1er tour, affrontera en quarts le Suédois Elias Ymer, 140e mondial et tête de série N.4. Celui-ci avait sorti Steve Darcis (ATP239) 6-1, 6-3 mercredi au 2e tour.

Arthur De Greef a lui aussi été éliminé au 2e tour mercredi. Le Bruxellois, 179e au classement ATP et tête de série N.12, a été battu en trois sets 7-6 (7/3), 0-6, 7-6 (7/4) par le Biélorusse Uladzimir Ignatik (ATP 263).

Sander Gille et Joran Vliegen, têtes de série N.1, ont eux été éliminés au 1er tour du double. Ils se sont inclinés 7-6 (7/5), 2-6 et 10/7 face aux Espagnols Enrique Lopez Perez et David Marrero.

Source: Belga