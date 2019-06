Euromillions Basket League – Ostende peut être champion de Belgique pour la 8e fois d’affilée jeudi soir

Ostende peut devenir champion de Belgique de basket pour la 20e fois de son histoire, la 8e d’affilée, ce jeudi soir à l’occasion de la 3e manche de la finale des playoffs du championnat de Belgique de basket. Le club côtier reçoit Anvers à la Sleuyter Arena d’Ostende avec un avantage de deux victoires à une dans cette finale disputée au meilleur des cinq manches. Autrement dit: une victoire jeudi et Ostende sera champion. En cas de victoire anversoise, une 5e manche aura lieu le 15 juin à la Lotto Arena d’Anvers. Ostende domine le basket belge depuis plusieurs années. L’équipe de Dario Gjergja, qui avait battu Anvers 3-0 en finale des playoffs l’année dernière, a réalisé le doublé Coupe-championnat au cours des six dernières années. Cela ne sera cependant pas le cas cette année, quel que soit l’issue de la finale.

Anvers avait en effet mis un terme à l’hégémonie ostendaise en battant les Côtiers 70-76 en finale de la Coupe en mars. Les Giants ont en outre terminé à la 1e place de la saison régulière avec un bilan de 30 victoires pour 6 défaites, contre 29 victoires et 7 défaites pour Ostende. Les troupes de Roel Moors avaient en outre pris la 3e place de la Ligue des champions dont le Final Four a été organisé dans la Métropole.

Aucune équipe n’est jusqu’à présent parvenue à s’imposer à domicile dans cette finale. Ostende l’avait emporté une première fois à Anvers 67-73 dans la 1e manche. Les Giants avaient égalisé en allant gagner 61-66 vendredi à Ostende.

Mardi, Ostende est allé gagner de justesse 57-60 à Anvers, pour prendre la main à 2-1. Anvers s’était écroulé en fin de rencontre. Les hommes de Roel Moers menaient encore de 10 points (54-44) à six minutes du buzzer. Ostende est ensuite passé devant grâce à un panier à 3 points de Vincent Kesteloot, meilleur marqueur du match avec 18 points, à 30 secondes de la fin (57-59).

Ostende n’est donc plus qu’à une victoire d’un nouveau titre de champion. Avec 19 titres, le club côtier est déjà l’équipe la plus titrée du pays, devant Malines (15 titres), club aujourd’hui disparu, et le Spirou Charleroi (10 titres).

Anvers ne compte qu’un titre à son palmarès, décroché en 2000.

