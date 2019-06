Alison Van Uytvanck éliminée à Rosmalen, pas de duel belgo-belge en quarts

Alison Van Uytvanck a été éliminée au 2e tour du tournoi sur gazon de Rosmalen, épreuve WTA dotée de 250.000 dollars. La joueuse belge de 25 ans, 55e mondiale et tête de série N.9, s’est inclinée 6-3, 6-4 en 1 heure et 36 minutes face à la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 134). C’est donc Elena Rybakina, une joueuse issue des qualifications, qui affrontera Kirsten Flipkens en quarts de finale. La Campinoise, 69e mondiale et finaliste il y a un an à Rosmalen, s’était hissée en quarts lundi en battant ‘Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 32), 4e tête de série, 7-6 (10/8) et 7-5.

Il y aura une autre Belge en quarts de finale: Greet Minnen (WTA 139), issue des qualifications. Elle a battu au 2e tour la Russe Margarita Gasparyan (WTA 63) en deux sets 6-4, 6-4, pour se retrouver en quarts d’un tournoi WTA pour la seconde fois de sa carrière après Hobart en janvier.

Ysaline Bonaventure (WTA 120) a été éliminée jeudi au 2e tour, battue 6-3, 6-4 en 1 heure et 11 minutes par la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 52).

Source: Belga