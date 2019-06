Une petite fille sauvée d’une septicémie grâce à une vidéo

La maman d’une enfant qui a survécu à un sepsis a publié une vidéo qu’elle souhaite que chaque parent regarde, selon le Daily Mail.

Jade Rodford a expliqué que sa fille, âgée de cinq ans, Ella Erangey, a commencé à développer une détresse respiratoire et des taches sur la peau en 2014. Des symptômes qui ne sont apparus qu’à la maison et qui ont mystérieusement disparu quand elle était à l’hôpital. Les médecins ont alors conclu que ce n’était qu’un rhume.

Elle a donc montré aux médecins un enregistrement de 20 secondes de la peau violacée d’Ella. Ce n’est alors qu’ils ont pris au sérieux l’état de santé de la petite fille, qui souffrait en fait de septicémie.

C’est cette vidéo qui « a sauvé la vie d’Ella », a-t-elle expliqué. « Cela lui a sauvé la vie à 100%. J’avais ce doute en moi, quelque chose n’allait pas. Cette vidéo a montré toute l’ampleur du problème et à quel point c’était grave. Si je n’avais pas filmé ses tâches, ils m’auraient renvoyé chez moi et Ella ne serait plus là. »

« Ella a eu quelques rhumes l’un après l’autre, elle était malade depuis un moment », a ajouté Jade Rodford. « Je l’ai emmenée chez le médecin généraliste qui a dit qu’elle semblait aller bien. » Secrétaire juridique, elle a ensuite déposé la petite fille chez sa mère, qui l’a rappelée cinq minutes plus tard. « Ella ne pouvait plus respirer et elle était devenue bleue. »

(Voir la vidéo sur mobile)

En dépit de ses allées et venues à l’hôpital, elle a expliqué qu’Ella n’avait montré des signes de maladie que chez elle. La mère de deux enfants a donc décidé d’enregistrer une vidéo montrant sa peau violacée. Le personnel de l’hôpital a vite compris à quel point la situation était grave lorsque Mlle Rodford leur a montré la vidéo.

Après deux semaines d’hospitalisation, elle a retrouvé progressivement ses forces, mais « c’était vraiment très effrayant », a déclaré sa maman. « Je suis récemment tombé sur cette vidéo et je me suis dit que chaque parent devrait voir ça. »