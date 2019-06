Les Belges dépensent toujours plus en ligne

Les Belges ont dépensé 2,95 milliards € sur internet au premier trimestre 2019. Cela correspond à une hausse de 8% par rapport à la même période de 2018, annonce l’organisation de commerces en ligne BeCommerce.

Au total, 7,3 millions de Belges ont déjà fait des achats en ligne en 2019, ce qui montre que «le shopping en ligne continue à gagner du terrain» et «représente même à l’heure actuelle 20% du marché total des dépenses», souligne BeCommerce. Les principales dépenses en ligne concernent l’achat de billets d’avion et hébergements (87% des dépenses en ligne), de tickets pour des attractions et des événements (78%) et les «voyages en forfait» (64%).

Le nombre d’achat en ligne est également en augmentation, de 18% par rapport à la même période de 2018, à 27,1 millions.

Au cours des trois premiers mois de l’année, 55% des dépenses en ligne ont été effectuées à partir d’un ordinateur portable et 15% par le truchement d’un téléphone mobile intelligent