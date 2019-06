Circuit rando: Le tour de la Kalmthout

Bruyères, dunes, et forêts de conifères : à seulement quelques kilomètres du nord d’Anvers, les paysages de la Kalmthout offrent un dépaysement total.

Distance: 18 km



Dénivelé: 21m D+



Durée: 4 heures



Niveau de difficulté: 2/5

A voir sur le chemin : Le défrichement et la consommation de bois au cours des siècles écoulés ont donné naissance à ce site très particulier qu’est la Bruyère de Kalmtouht. On peut y observer une faune originale, avec de nombreux papillons, libellules, ainsi que des oiseaux tels que le Tadorne de Belon, le grèbe huppé, ou encore le pipit des arbres. Ce paysage de lande est spectaculaire et intriguant.

Le parcours : De la gare de Heide, on rejoint le parking de la Putsesteenweg, qui marque l’entrée dans la zone de bruyère. De l’autre côté de la route, on s’engage dans une forêt. Rapidement, le paysage change, la forêt s’ouvrant sur les premières dunes. Un peu plus loin, une grande intersection laisse le choix. Tout droit, on s’engage au cœur de la bruyère. Pour faire le tour de la zone, on s’engagera plutôt à droite. On passe alors au pied d’une tour de garde des pompiers, où il est possible de monter pour avoir une vue sur la Bruyère.

Ensuite, l’itinéraire est évident, longeant le paysage de landes et passant entre les étendues d’eau. Au printemps, on y entend de nombreuses espèces d’oiseau chanter dans tous les sens. Une fois parvenu au nord de la lande, un sentier la traverse pour redescendre vers le sud, en se taillant un chemin sur la façade ouest de la lande. La boucle revient alors vers le croisement peu avant la tour de surveillance, d’où on peut rejoindre la gare en une trentaine de minutes. Une multitude de promenades sont possibles.

Bon à savoir : En période sèche, il faut être particulièrement vigilant en raison du risque d’incendie. Certaines zones peuvent être temporairement interdites d’accès.

S’y rendre : Le plus simple est de rejoindre la gare de Heide. Compter 1h15 depuis Bruxelles, avec un changement à Anvers. Après quelques centaines de mètres de marche dans un quartier résidentiel, on rejoint vite des zones de nature.