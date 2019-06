PHOTOS. Des selfies sur le site de Tchernobyl : « Comportez-vous avec respect »

View this post on Instagram

#urbex #urbexworld #urbexpeople #urbex_supreme #urbex_underground #urbexing #urbexplaces #abandoned #abandonedworld #abandoned_junkies #abandonedphotography #abandoned_exellence #tchernobyl #tjernobyl #tschornobyl #chernóbil #chernobyl #tsjernobyl #prypiat #prypjat #prípiat #pripyat #stalker #darktourism #chernobylart