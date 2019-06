Et si Friends faisait son retour ?

Jennifer Aniston ne serait pas contre un retour de la série Friends. La plateforme Warner Bros ne serait pas contre une telle perspective.

Jennifer Aniston a fiat un passage sur le plateau d’Ellen DeGeneres pour évoquer son prochain film. Elle en a profité pour parler un peu de Friends, et n’a pas caché qu’un retour de la série qui a captivé les ados des années 90 était possible. « Je serais prête à le faire. Courteney Cox et Lisa Kudrow également. Et je suis sûre que les garçons le feraient. Donc… tout peut arriver! »

Cette annonce était inattendue, puisque jusqu’ici, les six acteurs s’étaient opposés à une telle perspective. Mais le vent semble tourner petit à petit.

Reste à savoir comment serait diffusée la nouvelle série. Netflix, qui a récemment accepté de garder les dix saisons sur sa plateforme, pourrait perdre son statut privilégié, alors que Warner Bros. lancera l’an prochain sa propre plateforme de streaming, et serait intéressé par le projet.