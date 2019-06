Luka Jovic a signé jusqu’en 2025 au Real Madrid: « quel bonheur ! »

Le buteur serbe Luka Jovic, 21 ans, a été présenté au public du Real Madrid et à la presse mercredi à Bernabeu. Jeudi soir ce sera au tour d’Eden Hazard. Jovic, 21 ans, engagé avec la Serbie à l’Euro Espoir 2019 U21 qui débute dimanche en Italie, a été recruté au début du mois pour 60 millions (sans les bonus) à l’Eintracht Francfort, où il a cassé la baraque.

Il était à l’origine prêté par Benfica, mais Francfort avait levé l’option de 7 millions en avril.

Le club portugais touchera 20 % du transfert.

Jovic a inscrit 27 buts la saison passée, dont 10 en Europa League, où l’aventure de l’Eintracht ne s’est arrêtée qu’en demi-finale.

Les joueurs de Bundesliga l’ont placé juste derrière Marco Reus dans leur classement des meilleurs joueurs de l’année.

« Quel bonheur de faire maintenant partie du plus grand club du monde », s’est-il exclamé, tout à sa joie. « Même un enfant ne pourrait pas être plus heureux que moi en ce moment. J’ai pris la meilleure décision de ma vie et maintenant, je vais tout donner pour gagner le plus de titres possible… »

« Vous voilà devant votre plus grand défi », lui a lancé le président madrilène Florentino Perez. « Ne croyez pas que nos fans vont se contenter de 27 goals… »

Le salaire de Jovic est évalué entre quatre et cinq millions par an.

Source: Belga