L’ex-président du Sénat et ex-bourgmestre d’Uccle Armand De Decker est décédé (officiel)

L’ex-président du Sénat et ex-bourgmestre libéral d’Uccle Armand De Decker est décédé mercredi, à l’âge de 70 ans, a-t-on appris mercredi soir, auprès de sa famille et de l’actuel bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès. « La famille libérale a perdu ce 12 juin l’une de ses grandes figures… La Belgique, elle, perd un homme d’État à l’intelligence remarquable, une personnalité reconnue pour son attachement au pays, fédératrice et chaleureuse. Un serviteur de l’Etat nommé en 2007 en tant que réconciliateur royal avec Herman Van Rompuy », a affirmé Boris Dilliès, confirmant le décès de celui dont la fin du parcours aura été marquée par une inculpation dans le dossier du Kazakhgate.

Après sa démission comme bourgmestre en juin 2017, et comme membre du MR en mai de l’année dernière, Armand De Decker avait continué à siéger au parlement bruxellois où il était encore apparu, fort affaibli, quelques semaines avant la fin de la législature sortante.

Ministre d’Etat, M. De Decker a passé un quart de sa vie politique au Sénat, qu’il présida de 1999 à 2004 et de 2007 à 2010. Son nom reste associé à la Haute assemblée de la Belgique qu’il a défendue bec et ongle.

Source: Belga